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Spor

Altınordu Giresun deplasmanında

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

30 Mart 2018 15:02

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 4 maçından 12 puan çıkaran 4. sıradaki Altınordu, 29. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 11. sırada yer alan Akın Çorap Giresunspor\'la karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Sol kanat Erdoğan\'ın cezasının sona erdiği İzmir ekibinde milli maç nedeniyle lige verilen arada sakatlanan sağ kanat Barış ve forvet Fatih forma giyemeyecek. Tedavileri süren Kerim Alıcı, Ali Emre ve Oğulcan da kadroya yer almayacak.
İkinci yarıda oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alarak hedefini Süper Lig olarak belirleyen kırmızı-lacivertliler, Giresunspor\'u yenerek bu sezon ilk kez 5\'te 5 yapmak istiyor. Karadeniz ekibiyle şimdiye kadar oynadığı 9 maçta galibiyet yüzü göremeyen Şeytan, şanssızlığını kırarak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini ancak galip gelecek güçte olduklarını söyledi. Eroğlu, \"Milli maç arasında iyi çalıştı, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puanla İzmir\'e dönmek\" dedi.

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