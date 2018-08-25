T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu geleneği sürdürmek istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın kapanış maçında pazartesi günü Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Altınordu, rakibine karşı namağlup unvanını korumak istiyor

25 Ağustos 2018 15:13

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 3\'üncü haftanın kapanış maçında pazartesi günü Kardemir Karabükspor\'a konuk olacak Altınordu, rakibine karşı namağlup unvanını korumak istiyor. Karadeniz temsilcisiyle şimdiye kadar 5 resmi, 1 de özel müsabakada karşılaşan İzmir ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İki takım ilk olarak 1976 yılında Türkiye Kupası\'nda karşı karşıya gelirken, Altınordu bu randevudan 2-1\'lik zaferle ayrıldı. 
2\'nci Lig\'de 1984-85 sezonunda oynanan iki müsabakayı İzmir ekibi 2-1\'lik skorlarla kazandı. 1\'inci Lig\'de 2015-16\'da oynanan karşılaşmalar ise golsüz beraberliklerle sonuçlandı. Altınordu, son olarak Karabükspor\'u geçen sezon devre arasında oynanan hazırlık maçında 3-0 yendi. 
Kırmızı-Lacivertli ekip, ligde genç futbolcularıyla mücadele eden Karabükspor\'u bir kez daha mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA Spor TotoLigKardemir KarabüksporAltınorduKaradenizTürkiye KupasıKarabükspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24