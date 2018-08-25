Altınordu geleneği sürdürmek istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 3\'üncü haftanın kapanış maçında pazartesi günü Kardemir Karabükspor\'a konuk olacak Altınordu, rakibine karşı namağlup unvanını korumak istiyor. Karadeniz temsilcisiyle şimdiye kadar 5 resmi, 1 de özel müsabakada karşılaşan İzmir ekibi, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İki takım ilk olarak 1976 yılında Türkiye Kupası\'nda karşı karşıya gelirken, Altınordu bu randevudan 2-1\'lik zaferle ayrıldı.

2\'nci Lig\'de 1984-85 sezonunda oynanan iki müsabakayı İzmir ekibi 2-1\'lik skorlarla kazandı. 1\'inci Lig\'de 2015-16\'da oynanan karşılaşmalar ise golsüz beraberliklerle sonuçlandı. Altınordu, son olarak Karabükspor\'u geçen sezon devre arasında oynanan hazırlık maçında 3-0 yendi.

Kırmızı-Lacivertli ekip, ligde genç futbolcularıyla mücadele eden Karabükspor\'u bir kez daha mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.