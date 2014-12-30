Altınordu-Fenerbahçe maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda bugün (30 Aralık) saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Altınordu-Fenerbahçe maçı yağmur yağışının saha zeminini bozması nedeniyle ertelendi.

Ahmet Ercanlar'ın Hürriyet'teki haberine göre, saat 16.00 sularında İzmir Atatürk Stadı'nın zemininde inceleme yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zeminin futbol oynamaya elverişsiz olduğunu belirterek hakem Volkan Bayarslan'dan müsabakayı tehir etmesini talep etti.



İki takımın talebinin ardından hakem Bayarslan ve ekibi sahaya çıkıp incelemede bulundu. Yaklaşık 1 saat sonra yeniden sahaya çıkan Bayarslan, topu 5 defa yere attı. 5 denemenin sadece 1'inde top sekince, maçın ertelenmesine karar verdi.

Altınordu-Fenerbahçe maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.