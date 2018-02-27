Altınordu dışarıda Play içeride Off

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1\'nci Lig\'de evinde Boluspor karşısında aldığı 5-1\'lik ağır yenilgiyle ilk 6\'daki yerini rakibine kaptıran Altınordu, bu sezon iç saha ve deplasman performansları göz önüne alındığında birbirine zıt sonuçlar elde etti.

İzmir ekibi taraftarı önünde çıktığı 12 maçta sadece 3 kez galip geldi. İzmir\'de 6 beraberlik, 3 de yenilgi alan İzmir ekibi kendi sahasında en az puan toplayan 3 takımdan biri oldu. Evinde 15 puan toplayan ve 21 puan kaybeden kırmızı-lacivertliler iç saha karnesine göre düşme hattında yer alıyor. Altınordu, deplasmanda aldığı sonuçlara bakıldığında ise zirveye adını yazdırdı. Dış sahada 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, topladığı 21 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ligde pazar günü Adanaspor\'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler üst üste 4\'üncü deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Öte yandan ayak bileğindeki yırtık nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen sağ bek Kerim Alıcı\'nın sezonu kapattığı açıklandı. İzmir ekibinde stoper Recep de sarı kart cezalısı durumuna düştü.