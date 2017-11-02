Altınordu derbi performansına güveniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Cumartesi günü Denizlispor\'la deplasmanda karşılaşacak Altınordu, rakibine karşı son 3 sezonda oynadığı Ege derbilerinde gösterdiği performansa güveniyor.

Denizlispor\'la oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan İzmir temsilcisi, bir zafere daha imza atmayı planlıyor. Kırmızı-lacivertliler, düşme hattındaki Denizlispor\'u mağlup etmesi halinde 3 haftalık galibiyet hasretini ve 2 haftalık gol özlemini sonlandırıp Play-Off hattındaki yerini korumuş olacak. Teknik heyet son haftalarda suskun kalan gol silahları Mirkan ve Kerim Avcı\'dan bu maçta patlama bekliyor.

Denizlispor\'un son olarak Erzurum deplasmanından 4-1\'lik yenilgiyle döndüğünü hatırlatan teknik heyet, \"Rakibimiz bize karşı yara sarmaya çalışacak. Evlerinde oynadıkları son 2 maçı kazandılar, dikkatli olmalıyız\" uyarısında bulundu. Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımdaki eksikler nedeniyle ilk 11\'de en az 3 değişiklik yapmak zorunda kalacak. İzmir temsilcisinde stoperde cezalı Recep ve Uğur\'un yokluğunda Seydi ile Yusuf Yalçın, sakat olan kaleci Erce\'nin yerine ise kalede Ali Emre görev alacak. Belindeki ağrılardan şikayetçi olan ön libero Deniz\'in oynayabileceği belirtildi.