Altınordu-Çaykur Rizespor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) - ALTINORDU\'nun evinde Çaykur Rizespor\'a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı sonu yaptığı açıklamada, \"İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Rakip öne geçti. İkinci devrede oyun karakterimizi sahaya yansıtma niyetindeydik. Kırmızı kart dengemizi bozdu. Yine de geri adım atmadık\" dedi.

Altı yıldır hakemleri hiç eleştirmediğini, ancak Abdulkadir Bitigen\'in kararlarıyla maçın önüne geçtiğini ifade ederek, \"Kırmızı kart kararı doğruydu ama penaltımızı vermedi. Vakit geçirmeye çalışan Rizeli futbolcuları uyarmadı. Hakemin bunlara izin vermemesi lazım. Biz maçı çirkinleştirmiyoruz. Destek istemiyoruz ama görünen çalınsın. Bugün kaybetsek de çok şey kazandık. Tekrar çıkışa geçeceğiz\" diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise rakibin 10 kişi kalmasından sonra takımının oyun disiplininden koptuğunu belirterek, \"Oyuncularımız maçı kazanmış havasına girdi. Yediğimiz ikinci gol, kaleci Gökhan\'a yakışmadı. Bu skor bize ders oldu. Oyuncularla maçtan sonra konuştuk. Bize güzel bir uyarı oldu. Maçı 11\'e 11 oynarken daha disiplinli bir takım görüntüsü verdik. Altınordu biraz deneyimli oyuncuları olsa lige damgasını vurur. Bu tür maçlar tehlikeli maçlar, önemli olan 3 puandı. Hatalıyız ama bunun bilincindeyiz. Biz kaliteli bir takımız, oyunu her an değiştirebilecek futbolculara sahibiz\" yorumu yaptı.