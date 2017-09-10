Altınordu-Çaykur Rizespor maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA) - ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11\'de 3 değişiklik yaptı. Eroğlu, son olarak Balıkesirspor deplasmanında 11\'de görev alan kaleci Erce, kanat oyuncusu Barış ve stoper Seydi\'yi yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerine kalede Berke, kanatta Erdoğan, savunmada ise Recep şans buldu.

İZMİR ekibinde dün transfer döneminin son gününde Sivasspor\'dan alınan orta saha oyuncusu Kerim Avcı kadroda yer aldı. Kırmızı-lacivertli takımı 2 sezon aradan sonra dönen Kerim, yedek soyundu. Altınordu\'nun yeni transferlerinden ön libero Deniz ilk kez kadroya alınırken kulübede görev bekledi.

EV sahibi takımı açık tribünde yaklaşık 750 spor okulu öğrencisi büyük coşkuyla destekledi. Altınordu yönetiminin bu sezon uygulamaya koyduğu \"Çocuk tribünü\" projesi tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Minik Altınordulular ellerindeki pankart ve bayrakları sallayarak ağabeylerine destek verdi.

ÇAYKUR Rizespor\'u da İzmir\'de taraftarı yalnız bırakmadı. Kale arkası tribününde yerlerine alan Rize taraftarları, futbolcuları maçtan önce tribünlere çağırarak destek verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk 11\'de tek değişiklik yaptı. Karadeniz temsilcisinde Mehmet Uslu\'nun yerine Ümit şans buldu.

MAÇIN ilk yarısında Altınordu taraftarları, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde tempo tutarken, Çaykur Rizespor taraftarları buna karşılık, \"Recep Tayyip Erdoğan\" tezahüratı yaptı. Altınordulu seyircilerden tepki gören Rizeliler de daha sonra, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" diye bağırdı.