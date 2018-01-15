Altınordu Berkay'ı bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'nun Grandmedical Manisaspor\'da forma giyen eski oyuncusu Berkay Samancı ile ilgilendiği öğrenildi.

Manisaspor\'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli ön liberonun da İzmir ekibine dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Altınordu, Berkay\'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshetmesi halinde eski oyuncusunu transfer edecek. Manisaspor ile idmanlara çıkmayan Berkay, sezonun ilk yarısında ligde 15 karşılaşmada görev aldı.

Kariyerinde 2014-15 ve 2015-16 sezonunda Altınordu forması giyen deneyimli futbolcu, TFF 1\'inci Lig\'de toplam 181 maçta 2 gole imza attı.

Genç oyuncuları Berk, Yusuf Yalçın ve Seydi\'yi kiralık gönderen, şimdiye kadar sadece Samsunspor\'dan stoper Hasan\'la el sıkışan Altınordu, savunmaya ve orta sahaya birer takviye daha yapacak.

Öte yandan pazar günü evinde oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Selçuk-Efes Tesisleri\'nde yeniden başlayan İzmir temsilcisinde Alican\'ın tedavisi sürüyor.