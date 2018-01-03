T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu Antalya'da üs kurdu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

03 Ocak 2018 17:29

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Altınordu, ikinci yarının başlama tarihinin bir hafta ileri alınıp 20 Ocak olarak belirlenmesi üzerine 8 Ocak\'ta sona ermesi planlanan Antalya kampını 12 Ocak\'a uzattı. Antalya\'da hem UEFA Pro Lisans Kursu\'na katılan hem de takımla çalışmalarda yer alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun pazartesi gününe kadar transferleri de sonlandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Göztepe\'den stoper Emre Can\'la büyük ölçüde anlaşan Altınordu, Osmanlıspor\'dan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep\'ten orta saha oyuncusu Okan Derici\'nin yanı sıra bir stoper daha almayı planlıyor.
Belek\'te kamp hazırlıklarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren Kerim Alıcı\'nın yanı sıra ayak bileği şişen Murat Uçar fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışıyor. Altınordu, cumartesi günü Bursaspor, 11 Ocak Perşembe günü Kardemir Karabükspor\'la iki hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan Altınordu\'nun Türk futboluna kazandırdığı Cengiz Ünder\'in forma giydiği Roma\'da taraftarların oylarıyla yılın en iyi genç oyuncusu seçilmesi İzmir ekibini gururlandırdı. Cengiz, takım arkadaşları Pellegrini, Emerson ve Gerson\'la girdiği yarışta yüzde 85 oy oranıyla birinci seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig AltınorduOcakAntalyaUEFA Pro Lisans KursuHüseyin EroğluGöztepeEmre CanAltınordu OsmanlısporHasan KılıçGazişehir GaziantepOkan DericiBelekKerim AlıcıMurat UçarAltınorduBursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24