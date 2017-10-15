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Spor

Altınordu-Adanaspor maçından notlar

İZMİR, (DHA) -- ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de tek değişiklik yaptı

15 Ekim 2017 19:28

İZMİR, (DHA) -- ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adanaspor karşılaşmasında ilk 11\'de tek değişiklik yaptı. Kırmızı-Lacivertlilerde, Ümit Milli Takım\'dan hasta dönen Barış yedek soyunurken, bu futbolcunun yerine kanatta Erdoğan şans buldu.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe Başkanvekili  Talat Papatya, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da maçı tribünden izledi.
Kale arkası tribününde yer alan Adanasporlu az sayıdaki taraftar, babasını kaybeden Fransız golcü oyuncusu Magaye için, \"Başın sağ olsun Magaye\" pankartı açtı. Altınordu\'ya maraton tribününde yaklaşık 1000 futbol okulu öğrencisi destekledi.

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