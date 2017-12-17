Altınordu-Adana Demirspor: 1-1

İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Emrah Ünal (xx)

ALTINORDU: Erce (xx)- Murat Uçar (xx), Uğur Arslan (x), Recep (xx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx), Serkan (xx), Rıdvan (xx), Kerim Avcı (xxx), Erdoğan (x) (Dk. 67 Enis x) (Dk. 88 Ali Mert), Fatih (x) (Dk. 63 Mirkan x),

ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xx)- Erhan (xx), Yiğitcan (xxx), Sezer (xxx), Batuhan (xx), Abdulkadir (xxx) (Dk. 86 Mendy), Savaş (xxx) (Dk. 82 Adil x), Yiğit İncedemir (xx), Lalawele Atakora (xxx), Atabey (xxx) (Dk. 75 Tolgahan xx), Tambe (xx)

GOLLER: Dk.17 (Pen.) Kerim Avcı (Altınordu), Dk. 58 Atabey (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Erdoğan, Enis, Murat Uçar (Altınordu), Yiğit İncedemir, Savaş (Adana Demirspor)

TFF 1\'inci Lig\'de 7 haftalık galibiyet hasretine Manisaspor deplasmanında son veren Altınordu, evinde öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bornova Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 17\'nci dakikada penaltıdan Kerim Avcı ve 58\'inci dakikada Atabey attı. Ligde iç sahada bu sezon oynadığı 8 maçta tek galibiyetle yetinen, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertli ekip, bu skorla puanını 20\'ye, Adana Demirspor ise 17\'ye çıkardı.

3\'üncü dakikada gelişen konuk takım atağında savunmanın arkasında topla buluşan Lalawele Atakora, ceza sahası yayı sağ çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

11\'inci dakikada Lalawele Atakora’nın pasında topu altı pasın sağ köşesine yakın yerde kontrol eden Abdulkadir sert vurdu, kaleci Erce topu direk dibinden kornere çeldi.

17\'nci dakikada Altınordu penaltı kazandı. Kerim Avcı\'nın şutunda top Adana Demirspor ceza sahasında Yiğitcan Erdoğan\'ın elinden sekip dışarıya çıktı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Murat Uçar\'ın kornerinden gelen topa Kerim Avcı bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak bu kez Yiğit İncedemir\'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kerim Avcı takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

53\'üncü dakikada Adana Demirsporlu Savaş\'ın sağdan kullandığı serbest vuruştan gelen top havada yön değiştirip kaleye yöneldi, Erce yükselip parmaklarının ucuyla topu kornere attı.

58\'inci dakikada skor eşitlendi. Savaş\'ın sağdan kornerinden gelen topa savunmanın arasından yükselen Atabey kafayı vurdu: 1-1.

65\'inci dakikada Altınordu ceza sahası karıştı. Yiğit İncedemir\'in şutunda Serkan\'ın ayağından sekip boşta kalan topa Tambee vurdu, Erdoğan yatarak müdahale etti. Erdoğan\'a çarpan topta hakem önce penaltı kararı verdi ancak yardımcısının uyarısıyla korneri işaret etti.

82\'nci dakikada Adana ekibi yine tehlikeli geldi. Soldan ceza sahasına gönderilen top, Recep\'in ters vuruşunda üst direkten döndü, kaleci Erce Kardeşler dönen topu iyi takip edip bloke etti.

Maç 1-1 bitti.



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