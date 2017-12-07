Altınordu 6 eksikle çalışıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda Grandmedical Manisaspor\'u yenerek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Altınordu, Ege derbisine 6 eksikle çıkacak. İzmir ekibinde tedavileri süren kaleci Ali Emre, sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Ali Mert\'in yanı sıra geçen hafta idmanda kasığından sakatlanan Alican, önceki hafta Ümraniye maçında ayak bileğinden sakatlanan ön libero Oğulcan ve sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Serkan kadroda yer almayacak.

Öte yandan son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsma başarısı gösteremeyen Şeytan\'da Manisaspor maçının taktik çalışmaları sürerken, mental hazırlıklara da ağırlık verildi. Spor Psikoloğu Prof. Dr. Birol Doğan, üst üste alınan kötü sonuçların ardından özellikle genç futbolcuların yeniden özgüven kazanması için birebir görüşmeler yapıyor. Son galibiyetini 29 Eylül\'de Boluspor deplasmanında 2-1\'lik skorla alan Altınordu, 72 gün sonra kazanmaya çalışacak.

BAŞKAN ÖZKAN \'EN İYİ SPOR YÖNETİCİSİ\' ADAYI

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri yarışmasında 2017\'nin \"En İyi Spor Yöneticisi\" adayları arasında yer alıyor. İnternet üzerinden yapılan oylama sonucunda birincinin belirleneceği yarışmada Başkan Özkan\'ın yanı sıra adaylar arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini de yer alıyor. Ödül töreni 18 Aralık\'ta gerçekleşecek.

