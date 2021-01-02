Altınordu, 15 eksikle sahaya çıkıyor

TFF 1’inci Lig’de bugün evinde saat 19.00’da Aydeniz Et Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek Altınordu’da eksik futbolcu sayısı 15’e yükseldi.

İzmir ekibinde Koronavirüs'e yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre’nin yanı sıra 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Son testlerin ardından Altınordu'da Koronavirüs'e yakalanan futbolcu sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman da Balıkesirspor sınavında forma giyemeyecek.