Altınordu 1 puana üzüldü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda Elazığspor\'u 2-0 yendikten sonra evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu\'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, iç sahada alınan 1 puanın üzücü olduğunu söyledi. Eroğlu, 2 puan kaybetmelerine rağmen sahada sergilenen mücadeleden ve takımının savunma anlayışından ise memnun kaldığını ifade ederek, \"Ankaragücü karşılaşmasından çıkaracağımız derslerle Balıkesirspor deplasmanına daha iyi hazırlanacağız\" diye konuştu.

Ligde her takımın birbirini yenebildiğini ve güçlü rakiplerle karşılaştıklarını dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, \"Bizim en güçlü yanımız oyun sistemimiz. Bunu da her maça yansıtmamız gerekiyor\" dedi.

Altınordu\'da rakip fileleri sarsan orta saha oyuncusu Alican Özfesli, profesyonel liglerdeki ilk golünü kaydetti. Şeytan\'da el bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen kaleci Berke\'nin durumunun ciddi olmadığı, genç file bekçisinin hafta içinde takıma katılacağı bildirildi.

ÇOCUKLARA BÜYÜK ALKIŞ

Altınordu\'da yönetiminin dün ilk kez uygulamaya geçirdiği \"Çocuk Tribünü\" projesi futbolseverlerden büyük alkış aldı. Kırmızı lacivertlilerin spor okullarında forma giyen 6-13 yaş arası 1000 çocuğa passolig kartı çıkaran Altınordu, minik taraftarları yetiştirmeye başladı. Altınordulu çocuklar, maçtan önce Ankaragücü takımını tribüne davet ederek centilmenlik örneği sergiledi. \"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu\" sloganına \"İyi Taraftar\" olgusunu da eklediklerini dile getiren yöneticiler, sezon boyunca bu uygulamanın süreceğini açıkladı.

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