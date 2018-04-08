Altınordu - Ümraniyespor: 1-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Serdar Diyadin (xx), Samet Çavuş (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xxx), Uğur (x), Hasan (x), Yusuf (xx), Deniz (x) (Dk. 73 Kerim Avcı x), Serkan (xx), Barış (xx), Alican (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Erdoğan (xx) (Dk. 84 Enis), Mirkan (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Oğuz (xxx), Merthan (xx), Appindangoye (xxx), Mücahit (xx), Timur (xx), İbrahim (xx), Vasilogiannis (xxx) (Dk. 86 Samet), Serdar (x) (Dk. 57 Drole xx), Cleyton (xxx) (Dk. 80 Bulut xx), Rangelov (xxx)

GOLLER: Dk. 54 Mirkan (Altınordu) - Dk. 15 Rangelov, Dk. 71 Cleyton (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Hasan, Mirkan (Altınordu) - Mücahit, Merthan, Drole (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig 30\'uncu hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ümraniyespor\'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 15\'inci dakikada Rangelov ve 71\'inci dakikada Cleyton kaydetti. Ümraniyespor, 66\'ncı dakikada Rangelov\'la bir penaltı atışından faydalanamadı. Altınordu\'nun tek golü ise 54\'üncü dakikada Mirkan\'dan geldi. Bu sonuçla 49 puanda kalan İzmir ekibi 6\'ncı sıraya geriledi, İstanbul temsilcisi ise üst üste 4\'üncü galibiyetini alarak 56 puanla 2\'nci sıradaki yerini korudu.

15\'inci dakikada Altınordu\'nun savunma oyuncusu Hasan\'dan kaptığı topla rakip ceza sahasına giren Ümraniyesporlu Rangelov plase bir vuruşla kaleci Erce\'yi avladı: 0-1.

17\'nci dakikada konuk takımdan Oğuz\'un sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

23\'üncü dakikada Altınordulu Alican\'ın uzun pasında Ümraniye kalecisi Burak\'ın elinden kaçırdığı topu önünde bulan Barış\'ın boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34\'üncü dakikada Altınordu ceza sahası karıştı. Oluşan karambolde Murat son anda tehlikeyi önledi.

39\'uncu dakikada Barış\'ın pasıyla solda ceza sahasına giren Mirkan\'ın cılız vuruşunda top kalecide kaldı.

42\'nci dakikada sağdan çalımlarla Ümraniyespor ceza sahasına giren Erdoğan\'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53\'üncü dakikada soldan Alican\'ın kullandığı serbest vuruşta Hasan kafayı vurdu, top kaleci Burak\'ta kaldı.

54\'üncü dakikada Altınordu skoru dengeledi. Serkan\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Mirkan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

66\'ncı dakikada Altınordu ceza sahasında Hasan, Cleyton\'ı indirince Hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Rangelov sert bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

71\'inci dakikada Ümraniyespor\'un kazandığı frikikte Cleyton müthiş bir vuruşla Uğur\'un kafayla müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince, Ümraniyespor müsabakadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI