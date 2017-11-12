T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

İZMİR, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti

12 Kasım 2017 21:13

İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig\'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor\'la oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Akhisarspor\'un gollerini 55\'inci dakikada Barbosa, 80\'inci dakikada Muğdat ve 85\'inci dakikada Hora kaydetti. Altınordu sahaya Ozancan - Caner, Hakkı, Seydi, Uğur, Oğulcan, Serkan, Murat, Erdoğan, Barış, Mirkan dizilişiyle, Akhisarspor ise Fatih - Eray, Costa, Antonio, Orhan, Caner, Kadir, Larsson, Soner, Henrique, Emnes ilk 11\'i ile çıktı. 
55\'inci dakikada Altınordu savunmasının pas hatasında topla buluşan Helder Barbosa takımını öne geçirdi: 0-1.
60\'ıncı dakikada sol kanattan Erdoğan\'ın pasında topla buluşan Barış, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldı, sol ayağıyla plasesinde meşin yuvarlak direkten döndü.
69\'uncu dakikada Hora, ceza sahasında Uğur\'un müdahalesinde yerde kalınca Akhisar penaltı kazandı. Topun başına geçen Muğdat meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
80\'inci dakikada Batınalp\'in ara pasında Muğdat, karşı karşıya pozisyonda kaleci Berke\'yi avladı: 0-2.
85\'inci dakikada hızlı hücumda Muğdat soldan arka direğe gönderdi, Hora müsait pozisyonu affetmedi: 0-3.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLigAltınordu Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporTorbalı Metin Oktay TesisleriAkhisarsporBarbosaMuğdatHoraAltınorduOzancanCaner Hakkı Seydi Uğur Oğulcan Serkan Murat Erdoğan Barış MirkanFatihEray Costa Antonio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24