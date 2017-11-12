Altınordu - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig\'de mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor\'la oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'nde oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Akhisarspor\'un gollerini 55\'inci dakikada Barbosa, 80\'inci dakikada Muğdat ve 85\'inci dakikada Hora kaydetti. Altınordu sahaya Ozancan - Caner, Hakkı, Seydi, Uğur, Oğulcan, Serkan, Murat, Erdoğan, Barış, Mirkan dizilişiyle, Akhisarspor ise Fatih - Eray, Costa, Antonio, Orhan, Caner, Kadir, Larsson, Soner, Henrique, Emnes ilk 11\'i ile çıktı.

55\'inci dakikada Altınordu savunmasının pas hatasında topla buluşan Helder Barbosa takımını öne geçirdi: 0-1.

60\'ıncı dakikada sol kanattan Erdoğan\'ın pasında topla buluşan Barış, ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldı, sol ayağıyla plasesinde meşin yuvarlak direkten döndü.

69\'uncu dakikada Hora, ceza sahasında Uğur\'un müdahalesinde yerde kalınca Akhisar penaltı kazandı. Topun başına geçen Muğdat meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

80\'inci dakikada Batınalp\'in ara pasında Muğdat, karşı karşıya pozisyonda kaleci Berke\'yi avladı: 0-2.

85\'inci dakikada hızlı hücumda Muğdat soldan arka direğe gönderdi, Hora müsait pozisyonu affetmedi: 0-3.

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