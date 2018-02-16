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Spor

Altınordu - Samsunspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emin Yıldırım (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx) ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xx), Hasan (xx), Uğur (xx), Yusuf (xx), Deniz (x) (Dk

16 Şubat 2018 23:14

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emin Yıldırım (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx)
ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xx), Hasan (xx), Uğur (xx), Yusuf (xx), Deniz (x) (Dk. 68 Berkay x), Serkan (x) (Dk. 87 Alican), Barış (xxx), Kerim Avcı (xx), Erdoğan (xxx), Mirkan (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xxx) - Erkam (xxx), Ercan (xx), Ufuk (xxx), Ahmet Burak (xx), Oğuz (x) (Dk. 89 Samed), Kenan (x) (Dk. 78 Ayite xx), Enes (x) (Dk. 79 Angan xxx), Çağrı (xx), Samaras (xxx), Göksu (xx)
GOLLER: Dk. 75 Erdoğan (Altınordu) - Dk. 82 Angan (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Kerim Avcı, Deniz (Altınordu) - Enes (Samsunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 22\'nci haftasında Play-Off yarışındaki Altınordu evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor\'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 5\'te 5 yapma fırsatını kaçıran Altınordu 33 puana ulaşırken, Samsunspor\'un puanı 27\'ye yükseldi. İzmir ekibinin golünü 75\'inci dakikada Erdoğan, konuk takımın golünü 82\'nci dakikada Angan kaydetti.
Maçın ilk yarısında kale arkası tribününde yer alan Samsunsporlu taraftarlar, maraton tribünündeki minik Altınordulu seyircilerle karşılıklı, \"Vatan Sana Canım Feda, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\" tezahüratı yaptı.
Altınordulu futbolcular bir dönem kırmızı-lacivertli formayı giyen ve beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Muhammed Yürükuslu için sahaya siyah pazu bantlarıyla çıktı.

9\'uncu dakikada Samsunspor atağında Oğuz\'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Enes\'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Erce gole izin vermedi.
13\'üncü dakikada Altınordulu Erdoğan ceza sahası dışından vurdu, kaleci Furkan topu iki hamlede kontrol etti.
44\'üncü dakikada Altınordu kontratağında Kerim Avcı\'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Barış\'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
60\'ıncı dakikada ev sahibi ekipten Murat\'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Furkan\'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
75\'inci dakikada Altınordu golü buldu. Sol kanattan zarif çalımlarla ilerleyen Barış\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Erdoğan, rakiplerinden sıyrılarak yerden ve sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
82\'nci dakikada Oğuz Gürbulak sağdan kesti, Çağrı Ortakaya kafayı vurdu, Davy Angan’a çarpan top yön değiştirip filelere gitti: 1-1.
90+1\'inci dakikada soldan Barış yerden kesti, kale önünde yaşanan karambolde kaleci Furkan topu çizgide kontrol etti. Maç 1-1 sona erdi.

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