T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu - Kardemir Karabükspor: 3-0 (Hazırlık maçı)

İZMİR,(DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

11 Ocak 2018 20:27

İZMİR,(DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig\'de mücadele eden Kardemir Karabükspor\'u 3-0 mağlup etti.
Altınordu oynanan özel müsabakaya; Erce - Murat, Uğur, Hasan, Yusuf, Barış, Deniz, Serkan, Oğulcan, Erdoğan, Fatih ilk 11\'iyle, Karabükspor ise Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N\'Djeng ilk 11\'iyle çıktı.
İzmir ekibinin gollerini 17\'nci dakikada Fatih, 48\'inci dakikada Erdoğan, 57\'nci dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Altınordu AntalyaSüper LigKardemir KarabüksporAltınorduErceMurat Uğur Hasan Yusuf Barış Deniz Serkan Oğulcan Erdoğan FatihKarabüksporRybkaHakan Ferhat Ibanez Osman Bliznichenko Serdar Tayyib Talha AlicanFatihErdoğanKerim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24