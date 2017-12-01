Altınordu - Gazişehir Gaziantep maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu\'nun genç kalecisi Berke Özer\'i izlemek için İngiliz devi Chelsea\'den iki kişi Bornova Stadı\'na geldi. Tribünde yer alan Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon ve Oyuncu İzleme Birimi\'nden Edward Newton protokol tribününde sık sık notlar aldı. Hafta içi idmanda parmağından sakatlanan 17 yaşındaki milli file bekçisi atel yardımıyla görev aldı.

Altınordu yönetimi maçtan önce Gaziantep ekibinde forma giyen eski futbolcuları Sinan Osmanoğlu\'na jest yaptı. Kırmızı-lacivertli takımda 5 sezon forma giyen Sinan\'a kurmaylar çerçevelettirilmiş kaptanlık pazu bandı hediye etti. Sinan ilk 11\'de sahaya çıkarken, geçen sezon İzmir ekibinde oynayan Okan Derici yedek soyundu.

Ev sahibi ekipte stoperde Recep\'in yerine Seydi, ön liberoda cezalı Oğulcan\'ın yokluğunda Deniz görev aldı. Sağ kanat Barış kesik yerken, forvet Mirkan ilk 11\'de şans buldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçen hafta ileri uçta oynattığı Erdoğan\'ı bu kez kanada çekti.