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Spor

Altınordu - Gazişehir Gaziantep: 0-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR , (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ahmet Ayaz (xx), Mehmet Ali Akkor (xx) ALTINORDU: Berke (xx) - Caner (x), Seydi (x), Uğur (x), Yusuf Acer (xx), Deniz (x) (Dk

01 Aralık 2017 23:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR , (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Ahmet Ayaz (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)
ALTINORDU: Berke (xx) - Caner (x), Seydi (x), Uğur (x), Yusuf Acer (xx), Deniz (x) (Dk. 60 Barış xx), Murat (xx), Serkan (x), Erdoğan (x) (Dk. 74 Fatih x), Kerim Avcı (x), Mirkan (x) (Dk. 87 Enis)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx) - Muhammed Ertürk (xx), Ahmet (xxx), Sinan (xxx), Özgür Özkaya (xxx) (Dk. 89 Okan), Murat (xx), Gökhan (xx) (Dk. 79 Sami Can xx), Mehmet Erdem (xx), Muhammet Reis (xxx), Del Valle (xxx) (Dk. 65 Zec xx), Webo (xxx)
GOLLER: Dk. 8 (KK) Uğur, Dk. 58 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Serkan, Deniz, Murat (Altınordu) - Muhammed Ertürk, Sami Can (Gazişehir Gaziantep)

TFF 1\'inci Lig\'de 14\'üncü haftanın açılış maçında Altınordu evinde Gazişehir Gaziantep\'e 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Uğur, 8\'inci dakikada kendi kalesine gol attı. Gaziantep temsilcisinin diğer golü 58\'inci dakikada Del Valle\'den geldi. Galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen İzmir ekibi 16 puanda kaldı. İlk dış saha galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep ise 19 puana yükseldi.

8\'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan bindiren Mehmet Erdem\'in ceza sahası içinde gönderdiği topa Altınordulu Uğur ters vuruş yaparak kendi ağlarına topu yolladı: 0-1.
29\'uncu dakikada Gazişehir\'den Del Valle ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
35\'inci dakikada Altınordu atağında Kerim\'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan\'ın vuruşunda kaleci Stackhowiak topu ayaklarıyla çeldi.
54\'üncü dakikada Muhammet Reis\'in ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Berke elinden kaçırdı. Berke, Webo\'dan önce topa sahip olarak hatasını telafi etti.
58\'inci dakikada Gazişehir Gaziantep ikinci golü buldu. Sağdan Muhammed Ertürk kesti, arka direkte Del Valle sert bir şutla topu köşeye gönderdi: 0-2.
69\'uncu dakikada Altınordulu Barış sağdan ortaladı, Ahmet\'in ters vuruşunda kaleci Stackhowiak topu çizgiden çıkardı.
85\'inci dakikada Zec sağdan içeri kesti. Arka direkte Muhammet Reis\'in vuruşunda topu kaleci Berke Özer kornere çeldi. Maç konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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