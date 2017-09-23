Altınordu - Gaziantepspor maçından notlar

İZMİR, (DHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 4-1 galip geldikleri Samsunspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11\'i, Gaziantepspor karşısında bozmadı. Gaziantepspor, İzmir\'e 16 kişilik kadrosuyla geldi.

Altınordu prensip gereği kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmazken, Gaziantepspor transfer yasağı nedeniyle tamamı yerli futbolculardan oluşan kadrosuyla mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda hafta içinde oynanan Sultanbeylispor maçında tribünde yer alan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bu kez stada gelmedi.

Ev sahibi ekibi numaralı tribünde 1000 kadar taraftarı desteklerken, maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri yerlerini aldı. Minik Altınordulu seyirciler futbolculara ellerindeki bayraklarla ve yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Kırmızı-lacivertlilerde cezalı sol kanat Erdoğan kadroda yer almadı. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Erdoğan, Gaziantepspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlamış oldu.