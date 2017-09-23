T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu - Gaziantepspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)   STAT: Bornova HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mehmet Kapluhan (xx) ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim Alıcı (xxx), Recep (xxx), Uğur (xxx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx), Deniz (xx) (Dk

23 Eylül 2017 20:06

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

 

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim Alıcı (xxx), Recep (xxx), Uğur (xxx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx), Deniz (xx) (Dk. 87 Oğulcan), Serkan (xx) (Dk. 67 Alican xx), Murat (xx), Kerim Avcı (xxx), Mirkan (xxx) (Dk. 82 Fatih)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Şenol (xx), Serhan (x) (Dk. 77 Harun x), Mehmet Sait (xx) (Dk. 85 Erdal Ahmet), Zeki (x) (Dk. 46 Mustafa Emirhan x), Hüseyin (xx), Hasan (x), İlker (xx), Oktay (xx), Müslüm (x), Yusuf Erdem (x)

GOLLER: Dk. 45+2 ve Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 74 Mirkan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mirkan (Altınordu) - Zeki, Yusuf, Hasan (Gaziantepspor)

 

TFF 1. Lig\'de 6. hafta mücadelesinde ilk 6 hedefindeki Altınordu evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gaziantepspor\'u 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin golleri 45+2. dakikada ve 52. dakikada Kerim Avcı, 74. dakikada Mirkan kaydetti. İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puana ulaşırken, Gaziantep ekibi 4 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

6\'ncı dakikada Altınordu atağında sağdan Kerim Alıcı\'nın ortasında kale önünde Mirkan kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

11\'inci dakikada Altınordu ceza sahasına giren Oktay kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Kaleci Erce, Mehmet Sait\'ten önce son anda topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

19\'uncu dakikada Mirkan\'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Murat\'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Adnan topu kornere çeldi.

45+2\'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Uğur\'un pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı\'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak önce sağ, sonra sol direğe çarparak filelere gitti: 1-0.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

48\'inci dakikada Kerim Avcı\'nın kullandığı frikikte kaleci köşeye giden topa uzanarak golü önledi.

52\'nci dakikada Kerim Avcı kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Sağdan korner kazanan Altınordu\'da Serkan, Murat\'ı gördü. Murat\'ın pasıyla topla buluşan Kerim, altı pasın sağında bekletmeden vurdu: 2-0.

74\'üncü dakikada Altınordu farkı 3\'e çıkardı. Soldan Murat\'ın kornerinde arka direkte iyi yükselen Mirkan\'ın kafa şutunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Altınordu maçı 3-0 kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA   STAT Bornova HAKEMLER Mert GüzengeMehmet YıldırımMehmet KapluhanErceKerim AlıcıRecepUğurYusuf AcerBarışDenizDkOğulcan SerkanAlicanMuratKerim AvcıMirkanFatih GAZİANTEPSPOR Adnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24