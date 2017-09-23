Altınordu - Gaziantepspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim Alıcı (xxx), Recep (xxx), Uğur (xxx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx), Deniz (xx) (Dk. 87 Oğulcan), Serkan (xx) (Dk. 67 Alican xx), Murat (xx), Kerim Avcı (xxx), Mirkan (xxx) (Dk. 82 Fatih)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Şenol (xx), Serhan (x) (Dk. 77 Harun x), Mehmet Sait (xx) (Dk. 85 Erdal Ahmet), Zeki (x) (Dk. 46 Mustafa Emirhan x), Hüseyin (xx), Hasan (x), İlker (xx), Oktay (xx), Müslüm (x), Yusuf Erdem (x)

GOLLER: Dk. 45+2 ve Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 74 Mirkan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mirkan (Altınordu) - Zeki, Yusuf, Hasan (Gaziantepspor)

TFF 1. Lig\'de 6. hafta mücadelesinde ilk 6 hedefindeki Altınordu evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gaziantepspor\'u 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin golleri 45+2. dakikada ve 52. dakikada Kerim Avcı, 74. dakikada Mirkan kaydetti. İzmir temsilcisi bu sonuçla 10 puana ulaşırken, Gaziantep ekibi 4 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

6\'ncı dakikada Altınordu atağında sağdan Kerim Alıcı\'nın ortasında kale önünde Mirkan kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

11\'inci dakikada Altınordu ceza sahasına giren Oktay kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Kaleci Erce, Mehmet Sait\'ten önce son anda topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

19\'uncu dakikada Mirkan\'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Murat\'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Adnan topu kornere çeldi.

45+2\'nci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Uğur\'un pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı\'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak önce sağ, sonra sol direğe çarparak filelere gitti: 1-0.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

48\'inci dakikada Kerim Avcı\'nın kullandığı frikikte kaleci köşeye giden topa uzanarak golü önledi.

52\'nci dakikada Kerim Avcı kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Sağdan korner kazanan Altınordu\'da Serkan, Murat\'ı gördü. Murat\'ın pasıyla topla buluşan Kerim, altı pasın sağında bekletmeden vurdu: 2-0.

74\'üncü dakikada Altınordu farkı 3\'e çıkardı. Soldan Murat\'ın kornerinde arka direkte iyi yükselen Mirkan\'ın kafa şutunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Altınordu maçı 3-0 kazandı.