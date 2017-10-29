Altınordu - Eskişehirspor: 0-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Erkan Engin (xxx), Emin Yıldırım (xxx), Bilal Gölen (xxx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim Alıcı (xx), Recep (xxx), Uğur Arslan (xx), Ali Mert (xx), Barış (x), Deniz (xx), Serkan (xx) (Dk. 76 Alican xx), Murat (x) (Dk. 72 Erdoğan xx), Kerim Avcı (x), Mirkan (x) (Dk. 87 Fatih)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx) - Dorukhan (xx), Aykut (xx), Akaminko (xxx), Bilal Aziz (xx), Hürriyet (xx), Ofoedu (x), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 81 Andaç xx), Hasan Ayaroğlu (x) (Dk. 63 Uğur İnceman xx), Erkan (x) (Dk. 89 İbrahim Halil), Bruno (x)

SARI KARTLAR: Uğur Arslan, Deniz, Recep (Altınordu), Aykut (Eskişehirspor)

TFF 1\'inci Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde Altınordu ile Eskişehirspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen ev sahibi ekip 15 puana ulaşırken, Eskişehir temsilcisinin puanı 8\'e yükseldi.

15\'inci dakikada Altınordulu Murat soldan altı pasın önüne yerden kesti, Kerim Avcı gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.

20\'nci dakikada ev sahibi ekip atağında Barış soldan sıfıra inip kale sahasına ortaladı, kaleci Kayacan, Mirkan Aydın’dan önce davranıp topu bloke etti.

22\'nci dakikada Eskişehirspor atağında Ofoedu soldan uzak direğe gönderdi, Bruno savunmanın arasından yükselip kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

37\'nci dakikada Altınordu savunması arkaya atılan topta ofsayt beklentisiyle duraklayınca ileri çıkan Aykut bir anda kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalıp vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

42\'nci dakikadaki Kerim Avcı yayın üzerinden tam köşeye vurdu, kaleci Kayacan son anda uzanıp topu kornere çeldi.

54\'üncü dakikada Altınordulu Deniz ceza sahasına doldurdu, Barış\'ın kafa vuruşunda top kaleci Kayacan\'da kaldı.

55\'inci dakikada Eskişehirspor atağında Erkan\'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60\'ıncı dakikada Barış pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mirkan\'ın yerden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

78\'inci dakikada ceza yayı üzerinden Erdoğan\'ın şık vuruşunda Eskişehir kalecisi Kayacan uzanarak gole engel oldu.

81\'inci dakikada Alican\'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı sert vurdu, kaleci Kayacan topu çıkardı.

90+5\'inci dakikada Bilal Aziz\'in sağdan ortasında arka direkte Andaç ve Bruno topa dokunamayınca Eskişehirspor golden oldu.

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