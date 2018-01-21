Altınordu - Elazığspor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Gökmen Olgaç (xx), Selahattin Altay (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat (xxx), Hasan (xxx), Uğur (xx), Yusuf (xx), Deniz (xx) (Dk. 63 Berkay xx), Barış (xxx) (Dk. 72 Caner xx), Serkan (xxx), Oğulcan (xx) (Dk. 90 Recep), Erdoğan (xxx), Mirkan (xx)

ELAZIĞSPOR: Soner (x) - Adem (xx), Mehmet (x), Emre (x), Sezgin (xx), Alpaslan (xx), Bjarnason (x), Kadir (xx), Tatos (x) (Dk. 25 Mertan x), Tom (xx) (Dk. 86 Sarpong), Diarra (x)

GOLLER: Dk. 1 - Dk. 65 Barış (Altınordu) - Dk. 84 Alpaslan (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Serkan, Mirkan, Barış, Uğur (Altınordu) - Tom, Mehmet (Elazığspor)

TFF 1. Lig\'de ikinci yarının ilk maçında Altınordu evinde Elazığspor\'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri 35\'inci saniyede ve 65\'inci dakikada Barış\'tan gelirken, konuk takımın tek sayısını 84\'üncü dakikada Alpaslan kaydetti. Bu sonuçla iç sahadaki 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran İzmir ekibi 23 puana ulaşırken, Elazığ temsilcisi 23 puanda kaldı.

Karşılaşmayı 93\'ü Elazığspor taraftarı olmak üzere toplam 879 biletli seyirci izledi. Maçtan önce İki takım taraftarları hep bir ağızdan İzmir Marşı\'nı okurken, iki takım futbolcuları el ele tribünleri selamladı.

Altınordu maça golle başladı. Henüz 35\'inci saniyede Mirkan\'ın pasına hareketlenen Barış, kaleci Soner\'in ayağının altından kaçırdığı topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

12\'nci dakikada sol çaprazdan Erdoğan\'ın şutunda kaleci Soner topu iki hamlede kontrol edebildi.

16\'ncı dakikada Mirkan\'la verkaç yapan Erdoğan\'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20\'nci dakikada konuk ekipten Tatos\'un kaleye yakın mesafeden vuruşunda top kaleyi bulmadı.

31\'inci dakikada Elazığsporlu Tom, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Kaleci Erce topu parmaklarının ucuyla kornere tokatladı. İlk yarı Altınordu\'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46\'ncı dakikada Elazığspor atağında Diarra\'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

65\'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erdoğan altı pasa yerden kesti, Barış plase bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

84\'üncü dakikada Elazığspor farkı 1\'e indirdi. Sağdan Adem\'in sert ortasında ön direkte Alpaslan kafayla topu filelere gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu maçı 2-1 kazandı.

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