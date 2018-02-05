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Spor

Altınordu - Balıkesirspor Baltok: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: Bornova HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx) ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Uğur (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xxx), Deniz (xxx), Serkan (xx), Barış (xxx) (Dk

05 Şubat 2018 23:13

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Özgür Ertem (xx), Önder Yılmaz (xx)
ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xx), Uğur (xx), Hasan (xxx), Yusuf (xxx), Deniz (xxx), Serkan (xx), Barış (xxx) (Dk. 75 Ali Mert xx, Kerim Avcı (xx) (Dk. 83 Rıdvan), Erdoğan (xxx), Mirkan (xx) (Dk. 66 Oğulcan xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla (x) - Cüneyt (xx), Uğur (x) (Dk. 51 Okan x), Oğuz (xx), Bülent (xx), Sedat (x) (Dk. 54 Furkan x), Foxi (x) (Dk. 37 Burak xx), Cumali (xx), Nizamettin (xxx), Abdülkadir (xxx), Otoo (x)
GOLLER: Dk. 5 Erdoğan, Dk. 12 Barış (Altınordu), Dk. 65 Abdülkadir (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Serkan, Erce (Altınordu), Bülent, Cüneyt (Balıkesirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 20\'nci haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Balıkesirspor Baltok\'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek 3\'te 3 yaptı ve Play-Off iddiasını güçlendirdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 5\'inci dakikada Erdoğan, 12\'nci dakikada Barış atarken, konuk takımın tek golü 65\'inci dakikada Abdülkadir\'den geldi. Bu sonuçla Altınordu 29 puana ulaşırken, Balıkesirspor 29 puanda kaldı.

5\'inci dakikada Altınordu atağında Kerim Avcı’nın pasında topla buluşan Erdoğan sol çaprazdan ceza sahasına girip plaseyi yaptı: 1-0.
12\'nci dakikada Erdoğan soldan kale sahasına çok güzel kesti, Barış gelişine vurdu: 2-0.
42\'nci dakikada Erdoğan soldan altı pasa gönderdi. Mirkan gelişine vurdu, kaleciyi geçen topu Burak çizgiden çıkardı.
50\'nci dakikada Balıkesirsporlu Otoo bir anda savunmanın arkasında topla buluşup vurdu, kaleci Erce açıyı çok iyi kapatıp topu çelmeyi başardı.
65\'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 2-1.
72\'nci dakikada Barış karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Atilla Özmen son anda parmaklarının ucuyla dokunup topu kornere attı.
90+5\'inci dakikada soldan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Abdülkadir kafayı vurdu, kaleci Erce çizgi üzerinde meşin yuvarlağı son anda bloke etti.
Maçı Altınordu 2-1 kazandı.

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