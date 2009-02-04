Altınoluk Belediye Başkanı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı CHP'li Altınoluk Beldesi Belediye Başkanı İsmail Aynur ile birlikte 3 kişi yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı.



Belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak suretiyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Altınoluk'un CHP'li Belediye Başkanı İsmail Aynur'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekiplerinin Altınoluk'ta ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, aralarında Altınoluk Belde Belediye Başkanı İsmail Aynur'un da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Altınoluk Belediye Başkanı İsmail Aynur ile İrfan Erkut, Muzaffer S, Mehmet Ç, Cahit A ve Ersan Ç. cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12 zanlıdan 6'sının, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.



Tutuklanan zanlılar, Burhaniye L Tipi Yarı açık Ceza İnfaz ve Tutukevi'ne gönderildi. Altınoluk Belediyesi'ne yönelik operasyonun, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak suretiyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Başkan Aynur adliye çıkışında basın mensuplarına "Yarın tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar önemli bir şey yok" derken, başkanlarını bekleyen çok sayılı partili, "Başkan İsmail Aynur, inadına sol inadına CHP" diye slogan atıp alkış tuttu.



Zanlılardan Başkan İsmail Aynur ile ihalelerde aracılık yaptığı öne sürülen Muzaffer S. ve ihaleye giren firma sahibi Mehmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan E., Cahit A. ve Ersan Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.