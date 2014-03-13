Altınok'tan Ala'ya: O iki polisten birini Fizan’a, diğerini Hizan’a gönderdim!

25 Aralık’ta İçişleri Bakanı olan Efkan Ala’nın Başbakanlık Müsteşarı’yken, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması ertesinde İstanbul Emniyet Müdürü olan Selami Altınok’la yaptığı öne sürülen bir görüşme internette yayımlandı. Kayda göre, Altınok, “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında değindiği iki polisten birini Fizan’a, bir tanesini Hizan’a gönderdiğini” söylüyor.

Kayıtta, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer olduğu düşünülen bir isim hakkında da konuşuluyor. Altınok, “Ali Fuat” diyerek andığı polisi “hukuken Tunceli’ye atamalarının mümkün olmadığını” söylüyor. Görevden almalar sırasında Yılmazer de 20 Aralık 2013’te Tunceli Bölge Başkanlığı’na atanmıştı.

Youtube’da diğer ses kayıtlarını yayımlayan “Başçalan” adlı hesap tarafından dün paylaşılan yeni kayıtlar arasında dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ala ile İstanbul Emniyet Müdürü Altınok arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı da yer aldı. Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği kuşku uyandıran ve Sol, Taraf, Bugün, Radikal gibi farklı mecralarda haberleştirilen ses kaydının özeti şöyle:

Son icraatları hakkında bilgi vermek için Ala’yı arayan Altınok, “Personel ile alakalı üst yönetimdekilerin 28 tanesini daha değiştirdim” diyor ve “Tebliğ ettim ve ayırdım, alt birimlerde peyderpey seçiyoruz, gönderiyoruz, dışarıdan 3-5 tane alıyoruz” ifadesini kullanıyor.

Ala’nın “Daha sonra da istersen bir iki kişi yanına gönderirim, oradan beraber yaparsınız, yanında durur o sadece” teklifi ardından Altınok, “Sayın Başbakan’ın konuşmalarında belirttiği iki kişiyi özellikle ayırdım. Bir tanesini Fizan’a, bir tanesini Hizan’a, ulaşamayacakları, evlerinden barklarından uzak yerlere gönderdim” diyor.

Kayıtta Altınok olduğu öne sürülen kişi, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer olduğu düşünülen bir polise değiniyor. Altınok’un “Yarın da Ali Fuat’ın şeyine bakacağız, altındaki arabayı değiştireceğim” ifadesi üzerine Ala, “Alın alın hepsini, arabaya binemez biliyorsun” diyor.

Altınok, “Bu şeyine baktıracağım, oturduğu lojmanını boşalttırıp ona karakol üstüne...” derken Efkan Ala, “Verme zaten hiç verme, tayin oldu” diyor. Altınok, “Ali Fuat” isimli polisin “birinci sınıfta yer aldığı gerekçesiyle tayin olmadığını, görevlendirme olduğunu ve onu teftiş Ankara’ya bağlı olduğu için Tunceli’ye göndermelerinin hukuken mümkün olmadığını” söylüyor.

‘Gerekli baskıları yapacaklar efendim’

Ala’nın “Adam, orada grup oluşturuldu” sözleri ardından Altınok, özetle şu ifadeleri kullanıyor:

“Öyle olduysa onu bilmiyorum, bize gelmediği için teftişe öyle baktılar. Onun gereğini yapacağız. Onun yanında da Ramazan Başkan’la görüşüldü, bizim istihbarattan ve KOM’dan sorumlu müdür yardımcımız, istihbarat müdürlüğümüzü göndermiştik, Kısıklı’ya geldiler, onlarında belirttiği belirli birimlerde özellikle bizim arkadaşlarımızın denetim ve kontrol yapması talimatlarını şimdi yazdırdım, arkadaşlarımız gidip nokta yerlere de bizim kurum içinde gerekli baskıları yapacaklar efendim.”

O polisler kim?

Hürriyet’te yer alan haberde, Altınok’un kayıtta “Fizan ve Hizan’a gönderdiğini” söylediği isimlerin Sancaktepe'ye gönderilen Organize Şube'den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve Silivri'ye gönderilen Mali Şube'den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun olduğu iddia edildi.