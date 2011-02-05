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Spor

ALTIN MADALYA GÜNEY KORE'NİN ERZURUM (A.A)

05 Şubat 2011 20:00

-ALTIN MADALYA GÜNEY KORE'NİN ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları erkekler curlingde Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu. Curling Arena'da yapılan final karşılaşmasında Güney Kore ile İsviçre karşı karşıya geldi. Güney Kore, rakibi karşısında 2., 4., 6. ve 8. rauntları 4-0, 2-0, 1-0 ve 3-0 kazanarak, şampiyonluğu kazandı. İsviçre ise 3., 5., 7. ve 9. oyunları 1-0, 2-0, 2-0 ve 1-0 kazanmasına karşın gümüş madalyada kaldı. Mücadelenin son seti oynanmazken, ilk raunt da 0-0 eşitlikle geçildi.

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