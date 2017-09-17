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Altınlarını parka götürüp telefon dolandırıcısına verdi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 45 yaşındaki G

17 Eylül 2017 16:35

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, 45 yaşındaki G.T., telefonla arayıp kendilerini \'polis\' olarak tanıtan kişilere altınlarını ve 7 bin lira parasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan G.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olay, Emek Mahallesi Kuralcı Sokak\'ta meydana geldi. Kendilerini \'polis\' olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, G.T. adlı kadını ev ve cep telefonundan arayarak kuyumcu soyulduğunu ve kimliğinin orada bulunduğunu söyleyerek evdeki altın ve paraları yakındaki parka getirmesini istedi. G.T., kendisini arayan kişilerin isteği üzerine, evde bulunan 29 Cumhuriyet altını, 2 yarım, 21 çeyrek,, 4 altın yüzük, 2 kelepçeli bilezik, 3 zincir, 1 künye, 2 bebek nazarlığı, anneannesinden kalan 7 altın sikke ile 7 bin lira parasını bir poşet içerisine koyup belirtilen parka götürerek burada kendisini \'polis\' olarak tanıtan 20\'li yaşlarda bir kişiye teslim eti. Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan G.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, G.T.\'yi dolandıranların yakalanması için çalışma başlattı.

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