Altınları zenginler topladı

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi, Olimpiyatlar'da madalyalara ambargo koydu. Türkiye'nin başarısız kaldığı Olimpiyatlar'ın istisnası ise 12 milyar dolarlık bir ekonomi olan Jamaika oldu..



Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları dün görkemli bir törenle sona erdi. Spor tarihinde ilklerin yaşandığı ve birçok rekorun kırıldığı Pekin 2008 olimpiyat oyunlarında yüzü gülen taraf yine zengin ülkeler oldu. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi bu yaz oyunlara damga vururken, Çin, ABD ve Rusya altın madalyaların yüzde 59'unu, toplam madalyaların ise yüzde 51'ini kazandı.



ABD geride kaldı



10.2 trilyon dolarlık milli geliri dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda bulunan Çin, 51 altın madalya ile en çok altın madalya kazanan ülke olurken 13.1 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ekonomisi ABD ise oyunlarda 36 altın madalyanın sahibi oldu.



Petrol ve doğalgaz kaynakları ile 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşarak dünyanın en zengin sekizinci ülkesi olan Rusya ise Pekin 2008'in en çok altın madalya kazanan üçüncü ülkesi oldu.



Rusya 23'ü altın toplam 72 madalya kazandı. Pricewaterhouse- Coepers'ın haziran ayında yaptığı bir araştırmaya göre zenginlik ile madalyalar arasında tarihi bir bağ bulunurken, zengin ülkelerin eğer spora yeterli maddi kaynağı ayırmaları durumunda olimpiyatlarda podyumlara çıkma şanslarının daha yüksek olduğu beliritiliyor.



Türkiye'nin 50'de 1'i ama...



Pekin 2008 de bu iddiayı güçlendirir bir tablo çizdi. Ancak bu yaz olimpiyat oyunlarında ilginç ve bir o kadar da mucize denebilecek başarılar yaşandı. 12 milyar dolarlık bir ekonomi yani Türkiye ekonomisinin 50'de biri kadar büyüklüğe sahip olan Jamaika, Pekin'de 6'sı altın olmak üzere toplam 11 madalya kazanırken, 41 milyar dolarlık milli geliri ile Kenya 2 altın toplam 8 madalya kazandı.



Küba da 45 milyar dolarlık bir ekonomi olmasına rağmen bu yıl 2 altın toplam 24 madalya kazandı. Türkiye ise 650 milyar dolarlık bir ekonomi ve büyüklüğe rağmen Pekin 2008'den 1'i altın toplam 8 madalya ile döndü.

