-ALTINLARI BUZDOLABINDA SAKLAMAK DA YETMEDİ MARMARİS (A.A) - 26.08.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadının evinin buzdolabında sakladığı altınlarının bir bölümü çalındı. Alınan bilgiye göre, Çıldır Mahallesi'nde oturan Sibel A. (45) polisi arayarak evindeki altınlarının çalındığı ihbarında bulundu. Sibel A, polise verdiği ifadesinde, erkek arkadaşının akrabası Yasemin B.'nin 6 kadın arkadaşıyla tatil için Marmaris'e geldiklerini, kendilerini 3 gün evinde misafir ettiğini söyledi. Kadınların, apar topar evinden ayrılarak Aydın'ın Didim ilçesine gittiklerini anlatan Sibel A, ilk başta buna anlam veremediğini belirtti. Misafirleri gittikten sonra altınlarını kontrol ettiğini ifade eden Sibel A, ''Kimsenin aklına gelmez diye altınlarımı bir kabın içine koyarak buzdolabının içine saklamıştım. Baktığımda yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki altınlarımın yerinde olmadığını fark ettim. Yine buzdolabına sakladığım altınlarımın diğer kısmının ise yerinde olduğunu gördüm'' dedi. Bunun üzerine evinde misafir ettiği Yasemin B'yi telefonla aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Sibel A, altınlarının çaldığından şüphelendiği 7 kadından şikayetçi olduğunu kaydetti.