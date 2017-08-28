Altınkum sazlıkları yine yanıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi Altınkum plajının arka kısımlarında bulunan sazlık alanda bir hafta aradan sonra yine yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Edremit\'te göçmen kuşların durak yeri olarak kullandığı Altınkum Mahallesi Dalyan sazlık bölgeden yine alevler yükselmeye başladı. Yangının 30 dekara yakın bir alanda etkili olduğu bildirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 1 helikopterle havadan, 6 itfaiye arazözü ise karadan müdahale ediliyor. Edremit Belediyesi iş makineleri de bölgeye sevk edildi. 2 kepçe ve bölgeye toprak taşıyan 2 kamyon, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının ilk belirlemelere göre geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine bölgeye dökülen çöplerden çıktığı tahmin ediliyor. Çevredeki yazlık siteler duman altında kalırken, ekipler alevleri bu bölgeye ulaşmadan kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



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