Altınını bankaya yatırana kâr payı

Türkiye'de yastık altında duran5 ila 7 bin ton arasındaki altının ekonomiye kazandırılması için banklar harekete geçti



Bu miktarın piyasa değeri ise 160 milyar ile 220 milyar dolar arası. Yastık altındaki altını ekonomiye kazandıracak bankaya altın yatırıp altın çekecek ve kâr payı verilecek yeni dönemi İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ve Kuveyt Türk Bankası birlikte başlattı. Rafinerinin 1 gramdan 1 kiloya kadar ürettiği dünya standardındaki külçe altınlar banka hesabına tıpkı diğer mevduat gibi yatırılıp yine aynı gram altın olarak çekilebilecek. Üstelik banka altına kâr payı da verecek. Bugüne kadar bankalar altını kiralık kasada tutuyor ve müşteriden ücret alıyordu.

Yastık altındaki 160-220 milyar dolarlık altının ekonomiye kazandırılması amacıyla yola çıktıklarını kaydeden İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, "İAR ve Kuveyt Türk Katılım Bankası işbirliğiyle altına yatırım yapmak isteyenler için yeni bir finansal ürün geliştirdi. 'Gramaltınlar' artık sarraf ve kuyumcuların yanı sıra Kuveyt Türk şubelerinden de alınabilecek. Hesaba altın olarak yatırılıp altın olarak çekilebilecek." dedi.

'Gramaltın'lar, geçen yıl hayatını kaybeden İAR'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Halaç'ın başlattığı projeyle hayata geçti. Bu ürünün bankalarda kabul görmesiyle, bankaların altın hesabı açarak hesaptaki altınların gelir kazandırması ve yastık altında yatan milyarlarca doların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

İAR'ın ürettiği iç ve dış piyasalarda işlem gören Gramaltın markalı farklı ağırlıklardaki külçe altınlar artık Kuveyt Türk şubelerinde katılım hesaplarına para gibi yatırılabilecek. Açılan hesaplarda bunun karşılığında da altın olarak kâr payı kazandıracak. Hesap sahibi istediği zamanda hesabından, istediği miktarda altını yine altın olarak çekebilecek. Bankada hesaba yatırılan altınlar aynen kağıt parada olduğu gibi her hesap için 50 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalanıyor, devlet garantisi altında bulunuyor. Küçük yatırımcıdan büyük yatırımcılara kadar herkesin talebini karşılayabilmek için tescilli ve İAR damgalı külçe altınlar 1, 2,5, 5, 10, 20, 50, 100 ve bin gramlarda üretiliyor. Kiralık kasa masrafını karşılamak zorunda kalan altın yatırımcısı, külçe altınları banka yoluyla tedarik edecek.