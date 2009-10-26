Altınını bankaya yatırana kâr payı

Türkiye'de yastık altında duran5 ila 7 bin ton arasındaki altının ekonomiye kazandırılması için banklar harekete geçti
Bu miktarın piyasa değeri ise 160 milyar ile 220 milyar dolar arası.
Yastık altındaki altını ekonomiye kazandıracak bankaya altın yatırıp
altın çekecek ve kâr payı verilecek yeni dönemi İstanbul Altın
Rafinerisi (İAR) ve Kuveyt Türk Bankası birlikte başlattı. Rafinerinin
1 gramdan 1 kiloya kadar ürettiği dünya standardındaki külçe altınlar
banka hesabına tıpkı diğer mevduat gibi yatırılıp yine aynı gram altın
olarak çekilebilecek. Üstelik banka altına kâr payı da verecek. Bugüne
kadar bankalar altını kiralık kasada tutuyor ve müşteriden ücret
alıyordu.
Yastık altındaki 160-220 milyar dolarlık altının ekonomiye
kazandırılması amacıyla yola çıktıklarını kaydeden İstanbul Altın
Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, "İAR ve Kuveyt Türk
Katılım Bankası işbirliğiyle altına yatırım yapmak isteyenler için yeni
bir finansal ürün geliştirdi. 'Gramaltınlar' artık sarraf ve
kuyumcuların yanı sıra Kuveyt Türk şubelerinden de alınabilecek. Hesaba
altın olarak yatırılıp altın olarak çekilebilecek." dedi.
'Gramaltın'lar, geçen yıl hayatını kaybeden İAR'ın eski Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Halaç'ın başlattığı projeyle hayata geçti. Bu
ürünün bankalarda kabul görmesiyle, bankaların altın hesabı açarak
hesaptaki altınların gelir kazandırması ve yastık altında yatan
milyarlarca doların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
İAR'ın ürettiği iç ve dış piyasalarda işlem gören Gramaltın
markalı farklı ağırlıklardaki külçe altınlar artık Kuveyt Türk
şubelerinde katılım hesaplarına para gibi yatırılabilecek. Açılan
hesaplarda bunun karşılığında da altın olarak kâr payı kazandıracak.
Hesap sahibi istediği zamanda hesabından, istediği miktarda altını yine
altın olarak çekebilecek. Bankada hesaba yatırılan altınlar aynen kağıt
parada olduğu gibi her hesap için 50 bin liraya kadar Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigortalanıyor, devlet garantisi altında
bulunuyor. Küçük yatırımcıdan büyük yatırımcılara kadar herkesin
talebini karşılayabilmek için tescilli ve İAR damgalı külçe altınlar 1,
2,5, 5, 10, 20, 50, 100 ve bin gramlarda üretiliyor. Kiralık kasa
masrafını karşılamak zorunda kalan altın yatırımcısı, külçe altınları
banka yoluyla tedarik edecek.