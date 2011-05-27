-ALTININ ÜRETİMİ DE ARTTI İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Fiyatı sürekli yükselen altının Türkiye'deki üretimi de artıyor. Darphane'de 2010'un ilk 4 ayında 12 ton olan üretim, yüzde 80 artışla, bu yılın aynı döneminde 12,2 ton ziynet ve 8,3 ton da meskük olmak üzere 20,5 tona yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle son yıllarda bazı kuyumcularda satılan, gelir düzeyi düşük ve ''özel günlerde çeyrek takmak zorunda olduğunu düşünen'' insanların daha çok talep gösterdiği, fiyatı yaklaşık 20 lira olan 14 ayar ''pres'' ya da ''döküm'' çeyrek görünümlü plakalara karşı, kuyumcuların Darphane'den üretmesini istediği çeyrek altının yarısının beklenen ilgiyi görmeyeceği belirtiliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, İstanbul Altın Borsası'nda işlem gören ve en az 1 kilogramlık külçe altınları alıp meskük ve ziynet haline getirdiklerini anlatarak, sektörden gelen talebi karşıladıklarını, bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Parmaksız, 2006-2010 arasında altın fiyatlarının iki katından fazla arttığını, 2006'da ortalama 28,843 lira olan fiyatın 2010'da 60,076 liraya çıktığını belirterek, fiyattaki yükselişe ters orantılı talepte azalma olduğunu, 2006'da yaklaşık 66, 2010'da ise yüzde 45 düşüşle yaklaşık 36,7 ton altının Darphane'ye ulaştığını kaydetti. Bu yılın ilk 4 ayında, 2010'un aynı dönemine göre üretimlerinde ''ciddi'' artış olduğuna işaret eden Parmaksız, geçen yılın ilk 4 ayında 12 ton olan üretimin, miktar olarak yüzde 80 artışla, 2011'in aynı döneminde 12,2 ton ziynet ve 8,3 ton meskük olmak üzere 20,5 tona, adet olarak da 3,7 milyondan 5,3 milyona yükseldiğini bildirdi.