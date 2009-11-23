Altının tarihi yükselişi

T24 - Altının ons fiyatı 1173.50 dolarla tarinin en yüksek düzeyine çıktı.



Altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde devam ediyor.



Spot piyasada altının ons fiyatı 1173.50 dolarla tarinin en yüksek düzeyine çıktı.



Dolardaki düşüş, uzun vadeli enflasyon kaygıları ve ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalar altını yukarı çekti.



Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyri sürüyor. Euro dolar paritesi 1.4982 ile 1.50 psikolojik sınırına yakın seyrederken, dolar endeksinde de yüzde 0.6'lık düşüş görüldü.



Fed'den gelen açıklamalar tüm piyasalar için etkili oldu. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, düşük faiz politikasını savunan açıklamalarda bulundu. Financial Times'a konuşan Evans, ABD'de faizlerin uzun süre yükseltilmemesi gerektiğini söyledi.



Evans, faiz arttırımı için 2010'un sonu, hatta 2011 yılını beklemek gerekebileceğini ifade etti.



Bu yıl yüzde 32 arttı



Küresel kriz sürecinde altın fiyatlarında düşüş görüldü. Altın fiyatları Mart-Eylül döneminde en yüksek 980 doları gördü ve dalgalı bir seyir izledi. Ancak dolaın zayıflaması yatırımcıları emtia piyasasına yöneltti. Yılbaşında 880 dolar olan fiyatlar bu yıl yüzde 33'lük artış gösterdi.