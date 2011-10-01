-Altının ''tahtı sarsılmıyor'' ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Son günlerde fiyatı biraz gerilese de altın, ''yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı'' unvanını koruyor. 30 Eylül 2011 itibariyle piyasada 686 liradan satılan cumhuriyet altınının fiyatı, son 5 yılda yüzde 230 arttı. 30 Eylül 2006 tarihinde cumhuriyet altınının fiyatı 208 lira idi. Çeyrek altının fiyatı da son 5 yılda yüzde 228'lik artışla 51,5 liradan 169 liraya yükseldi. Söz konusu altınlarda yıllık fiyat artışı da yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl 30 Eylül tarihinde 425 liraya satılan Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 61,4 arttı. Çeyrek altın fiyatındaki yıllık artış oranı ise yüzde 61,7 oldu. 2010 yılının 30 Eylülünde çeyrek altının fiyatı 104,50 lira düzeyindeydi. TÜİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre de reel getiri bazında Ağustos ayı itibariyle son 5 yılda külçe altın, yatırımcısına ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 130,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 125,09 oranında reel getiri sağladı. Külçe altının reel getirisi yine Ağustos ayı itibariyle son 1 yıllık dönemde ise ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 50,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 57,07 oldu. Aylık bazda da külçe altın Ağustos ayında yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Külçe altın Ağustosta, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,78, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 16,97 reel getiri sağladı.