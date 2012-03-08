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Ekonomi

Altının onsu yeniden 1700 doların üzerine çıktı

Saat 16.00 itibariyle en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Emlak Konut ve Yapı Kredi olarak sıralandı.

08 Mart 2012 19:10

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi ikinci seansın ilk yarısında önceki kapanışa göre 37,30 puan ve yüzde 0,06 oranında azalışla 60.329,79 puan düzeyinde seyrediyor.

Endeks günlük bazda ise yüzde 1,45 artıda görünüyor. Saat 16,00 itibariyle en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Emlak Konut ve Yapı Kredi olarak sıralandı.

Bu dakikalarda en çok değer kazanan hisseler ise Vakıf Yatırım Ortaklığı, Lüks Kadife, DYO, Kaplamin ve Beşiktaş Futbol Yatırım olarak öne çıktı.
 

Bu arada uluslararası piyasada altının onsu yeniden 1.700 doların üzerine çıktı. Bu yıla 1.575 dolardan başlayan altın, yıl içinde en düşük 1.563 doları görürken, en yüksek olarak 1.790 dolara çıktı. Şubat ayının son gününe 1.784 dolardan başlayan altın, gün kapanışını 1.696 dolardan yapmıştı.

Altın bugün tekrar 1.700 doları aştı. Uluslararası piyasada altının onsu şu dakikalarda 1.702 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın dünkü kapanışa göre yüzde 1,01, yılbaşına göre ise yüzde 8,79 primli görünüyor.
 

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