T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altının onsu 4 ayın en düşüğünde

Güne 1.667,40 dolardan başlayan altının onsu hafta başından beri hızlanan düşüşünü bugün de devam ettirdi

20 Aralık 2012 19:03

Uluslararası piyasada altının onsu 22 Ağustos tarihinden beri gördüğü en düşük seviye olan 1.646,85 dolara kadar geriledi.

Güne 1.667,40 dolardan başlayan altının onsu hafta başından beri hızlanan düşüşünü bugün de devam ettirerek 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1.661 dolar seviyesinin de altına geriledi ve şu dakikalarda 1.649,75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Bölümü Analistlerine göre piyasada bulunan zayıf uzun pozisyonlar ve düşük likidite, altın fiyatının kritik destek seviyelerine gerilemesiyle panik satışlarını da beraberinde getirebilir.

ETİKETLER

altınonsuen düşükuluslararası piyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24