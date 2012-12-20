Altının onsu 4 ayın en düşüğünde

Uluslararası piyasada altının onsu 22 Ağustos tarihinden beri gördüğü en düşük seviye olan 1.646,85 dolara kadar geriledi.

Güne 1.667,40 dolardan başlayan altının onsu hafta başından beri hızlanan düşüşünü bugün de devam ettirerek 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1.661 dolar seviyesinin de altına geriledi ve şu dakikalarda 1.649,75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Bölümü Analistlerine göre piyasada bulunan zayıf uzun pozisyonlar ve düşük likidite, altın fiyatının kritik destek seviyelerine gerilemesiyle panik satışlarını da beraberinde getirebilir.