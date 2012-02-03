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Ekonomi

Altının onsu 1.760 doların üstüne çıktı İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 13:55

-Altının onsu 1.760 doların üstüne çıktı İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.760 doları aştı. Geçen haftayı 1.738 dolardan kapatan altın, hafta boyunca yukarı yönlü bir seyir izledi. Altının onsu bu hafta en yüksek 1.763 doları görürken, şu dakikalarda 1.762,34 dolar seviyelerinde bulunuyor. Geçen yılı 1.567,47 dolardan kapatan altın, sene başından bu yana yüzde 12,42 değer kazanmış durumda. Altının onsu 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921,05 dolar ile rekor kırmıştı.

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