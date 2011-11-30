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Ekonomi

Altının onsu 1.750 doları aştı   İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 19:12

-Altının onsu 1.750 doları aştı   İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta kapanışa göre yüzde 3,96 oranında yükselerek 1.750,16 dolara çıktı.  Dünkü kapanışı 1.715,68 dolardan gerçekleşen altının ons fiyatı bugün açılışta yatay bir seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle altının ons fiyatı 1.750,16 dolara kadar çıktı. Ekim ayını 1.715,05 dolardan kapatan altın, kasım ayında yukarı yönlü bir seyir izlemiş ve ay içinde 1,803,08 dolara kadar çıkmıştı. Uluslararası piyasalarda altının onsu şu dakikalarda 1.741,92 dolardan işlem görüyor.

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