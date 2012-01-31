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Ekonomi

Altının onsu 1.741 dolar   İSTANBUL

31 Ocak 2012 11:50

-Altının onsu 1.741 dolar   İSTANBUL - (A.A) - 31.01.2012 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.741,33 dolara kadar çıkarak son dönemdeki yükselişine devam etti. Dünkü kapanışını 1.729,40 dolardan gerçekleştiren altının ons fiyatı, bugün açılıştan itibaren tekrar artışa geçerek 1,740 dolar düzeyine yaklaştı. Ardından bu seviyenin de üstüne çıkan altın, saat 09.30 itibariyle 1,741,33 dolarla bu yılın en yüksek değerine ulaşmış oldu.  Böylece geçtiğimiz yılı 1,567,47 dolardan kapatan altının ons fiyatı yıl kapanışına göre yüzde 11,09 oranında prim yaparken son zamanlardaki yükselişini de sürdürdü. Altının onsu 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921,05 dolar ile rekor kırmıştı.

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