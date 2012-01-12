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Ekonomi

Altının onsu 1.660 doları aştı İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 19:23

-Altının onsu 1.660 doları aştı İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.660 doların üstüne çıktı. Dün 1.641,50 dolar seviyesinden kapanan altın bugün açılıştan itibaren yukarı yönlü bir harekete izledi. Öğle saatlerinde önce 1.650 dolar sınırını aşan altının ons fiyatı bir süre 1.655-1.657 dolar düzeyinde yatay bir seyir izledi. Daha sonra 1.660 doların üzerine çıkan altın saat 17.05 itibariyle 1.662,15 dolara ulaşarak bugün içindeki en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılı 1.567,47 dolar seviyesinden kapatan altın bu seviyeye göre yüzde 6,04 oranında artış göstermiş oldu. 

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