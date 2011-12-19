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Ekonomi

Altının onsu 1.600 doların üstünde   İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2011 18:08

-Altının onsu 1.600 doların üstünde   İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.600 doların üstüne çıktı. Geçen haftayı 1.598,95 dolar seviyesinden kapatan altının onsu bugün açılıştan itibaren yatay seyretti. Altın 1.583,60 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra yukarı yönde hareketini sürdürdü ve bir süre 1.595 doların üstünde işlem gördü. Daha sonra bir miktar yükselen altın 1.600 doları da aştı ve geçtiğimiz hafta kapanışa göre yüzde 0,61 oranında artışla 1.608,73 dolara yükseldi. Altının onsu geçtiğimiz hafta 1.560,59 dolarla bu ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

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