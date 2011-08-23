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Ekonomi

Altının ons fiyatı 1.900 doları aştı İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 12:40

-Altının ons fiyatı 1.900 doları aştı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.912,53 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.  Geçtiğimiz cuma günü 1.878,85 dolara kadar çıkan altın, dün 1.890 dolar seviyelerine kadar yükselmiş ve 1.894,57 dolar ile rekorunu tazelemişti.  Daha sonra 1.860 dolar bandına kadar gerileyen altın kapanışa doğru tekrar yükselişe geçti Amerikan borsalarının kapanışına doğru 1.900 doları da aştı ve 1.912,53 dolara yeni rekor kırdı.  Gün kapanışını 1.896,70 dolardan yapan altının bu sabah açılışta aynı seviyeleri koruduğu gözlendi.

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