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Ekonomi

Altının kilogramı 98 bin liradan kapandı İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 21:04

-Altının kilogramı 98 bin liradan kapandı İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 0,66 oranında yükseldi. Altının kilogramı kapanışta 98 bin lira, onsu ise 1.668 dolar oldu. Altın piyasasında 20 işlemde 15 milyon 607 bin 560 liralık, 18 işlemde 9 milyon 90 bin 956,81 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında tek işlemde 3 milyon 391 bin 200 liralık işlem oldu. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Uğuras Kıymetli Maden, Ziraat Bankası, Kaloti Jewellery International ve Kuveyt Türk olarak sıralandı.

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