T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altının kilogramı 97 bin 625 lira İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2012 20:17

-Altının kilogramı 97 bin 625 lira İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 97 bin 625 lira, onsu 1.745 dolar oldu. Altın piyasasında 2 işlemde 684 bin 135 liralık, 18 işlemde 20 milyon 515 bin 974,26 dolarlık işlem yapıldı. Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 906 bin 86,41 dolarlık işlem gerçekleşti. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atasay Kıymetli Madenler, Atasay Döviz, Uğuras Kıymetli Mad., Rona Döviz ve Denizbank olarak sıralandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24