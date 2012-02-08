-Altının kilogramı 97 bin 625 lira İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 97 bin 625 lira, onsu 1.745 dolar oldu. Altın piyasasında 2 işlemde 684 bin 135 liralık, 18 işlemde 20 milyon 515 bin 974,26 dolarlık işlem yapıldı. Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 906 bin 86,41 dolarlık işlem gerçekleşti. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atasay Kıymetli Madenler, Atasay Döviz, Uğuras Kıymetli Mad., Rona Döviz ve Denizbank olarak sıralandı.