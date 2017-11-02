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Altının kilogramı 156 bin 180 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 180 liraya yükseldi

02 Kasım 2017 20:38

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 180 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 37 milyon 648 bin 480,10 liralık ve 25 işlemde 15 milyon 355 bin 765,84 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 669 bin 411,84 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Troy Kıymetli̇ Maden, Fi̇nansbank, Garanti̇ Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kaybetti.

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