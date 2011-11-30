-Altının kilogramı 102 bin 515 liradan kapandı İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi yüzde 1,67 oranında değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 102 bin 515 lira, onsu 1.743,00 dolar oldu. Altın piyasasında 18 işlemde 14 milyon 191 bin 490 liralık, 48 işlemde 64 milyon 766 bin 936,45 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında ise işlem yapılmadı. İAB'da bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Kuveyt Türk, Nadir Döviz, MKS Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.