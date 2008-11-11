Altının güçlü seyri sürecek

Küresel finans krizi sırasında petrol kadar değer kaybetmeyen altının, güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, küresel kriz ve belirsizlik dönemlerinde, yatırımcının altına olan ilgisi artıyor.



Altın, küresel finans krizi sırasında petrol ve diğer emtia kadar değer kaybetmedi. Ekonomik sorunlar derinleşirken, altının diğer emtiadan daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.



Altın, yılbaşından bu yana yüzde 12 düşerken, petrol yüzde 36, MSCI dünya endeksi ise yüzde 43 değer kaybetti. Altın, bakır ve nikel gibi sanayi emtiasına karşı da değer kazandı.



Altının petrol satın alma gücü son iki yılın en yüksek seviyesinde

Altın Ekim’den bu yana yüzde 16 değer kaybetti. Ancak altının ‘petrol satın alma gücü’ yaklaşık son iki yılın en yüksek düzeyine çıktı. Geçen Cuma günü bir ons altın, 12 varil petrol satın alabiliyordu. Bu, altının petrol satın alma gücünün Ocak 2007’den bu yana ulaştığı en yüksek düzeye işaret ediyor. Petrol Temmuz’da 147 doları aşarak rekor kırdığında, bir ons altın 6.6 varil petrol satın alabiliyordu.



Fon yöneticileri, küresel kriz sırasında altının güvenli liman olma özelliğinin daha çok önem kazandığına dikkat çekiyor. OCM Altın Fonu’ndan Greg Orrell, altınla petrol arasındaki en önemli farkın, petrolün tüketim için üretilmesi, altının ise biriktirilmesi olduğunu vurguluyor.



Küresel durgunluk dönemlerinde, tüketim için üretilen bir emtiaya olan talep düşerken, altına olan talep nispeten daha güçlü kalıyor.



Ham petrol 58 dolara kadar indi



Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle 2009 yılına ilişkin talep tahminini düşüreceği yönündeki söylentiler, hampetrol fiyatlarını 59 doların da altına itti. Ekonomik yavaşlama nedeniyle altın ve platin başta olmak üzere, değerli metallerin fiyatları da düşüyor.



28 gelişmiş ülkenin enerji politikalarına danışmanlık yapan IEA'nın arka arkaya 3'üncü ayda da tahminini düşüreceğini bekleyen uzman görüşleri, hisse senedi piyasalarındaki düşüşler ve ABD Doları'ndaki değer artışından da destek alıyor.



New York Ticaret Borsası'nın (Nymex) elektronik ortamında işlem gören aralık teslim ABD tipi hampetrolün varil fiyatı 38 sent veya yüzde 0.6 daha gerileyerek 58.95 dolara indi. Vadeli işlemlerde fiyat dün de 58.32 dolara kadar düşmüştü.



Londra'da da Brent tipi petrolün aralık teslim fiyatı 3.37 dolar veya yüzde 5.7 kayıpla 55.71 dolar düzeyinde seyrediyor.



11 Temmuz'da 147 dolarlık rekor seviyeyi gören fiyat, geçen günler içinde yüzde 60 azaldı.



Kriz Türkiye’de de yastık altına yaradı



Yaşanan ekonomik krizden etkilenmek istemeyenler Türkiye’de de altın alıyor ve bu alımlara devam ediyor.



Kayseri Kurumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Ahmet Demircioğlu, genellikle perakende sektöründe 'takı'nın lüks sınıfa girdiğini ve ekonomik krizle karşılaşıldığında, Anadolu insanının lüks harcamalarını kestiğini belirtti.



Demircioğlu, pırlanta, takı seti, elmas ya da yakut gibi değerli taş işlemeli takıların satışında düşüşler yaşandığını ifade ederek, "Ancak Cumhuriyet altını ve bilezik gibi daha çok yatırım ve tasarruf amaçlı ürün satışlarımızda ise ciddi bir artış gözleniyor. Kriz, yastık altına yaradı" dedi.



Dünyayı sarsan ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'de de görüldüğünü, bundan sonraki dönemlerde de görülmeye devam edeceğini ileri süren Demircioğlu, şöyle devam etti:



"Ancak, krizin Türk insanını fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Anadolu insanı kriz anında hemen tasarrufa yöneliyor ve lüks sayılabilecek harcamalarını kesiyor. Yılbaşı, Sevgililer Günü, doğum günü ya da evlilik yıldönümü gibi özel günlerde takı seti alabilen vatandaşlar, bu sene daha az maliyetli ürünleri tercih ediyor. Hatta bazı temel ihtiyaç harcamalarını da kesiyor ve buradan artırdığı parayla tasarruf yapmaya çalışıyor. Bu nedenle krizin Anadolu insanını fazla etkileyeceği kanısında değilim. Market satışlarında bile düşüşler yaşanırken, lüks sayılan altın ya da ziynet eşyası satışlarındaki düşüşler gayet normal."



Kuyumcu ve sarraf sıkıntıda



Demircioğlu, kuyumcu ve sarrafların, özellikle kar marjı yüksek olan takı seti ve ziynet eşyası olarak adlandırılan değerli taş işlemeli ürünlerin satışından kar elde ettiğini vurguladı. Lüks sınıfa giren bu ürünlerin satışındaki düşüşün, kuyumcu ve sarrafları sıkıntıya soktuğunu belirten Demircioğlu, "Bizler, bazen yüksek fiyatla aldığımız altınları, düşük fiyatla satarız. Bunda en büyük etken, doların inip çıkmasıdır. Bu, bizim esnaf arkadaşlarımızın kaderidir. Bizler, sattığımız ürünün yerine yenisini alabilirsek kendimizi kazançlı sayarız" diye konuştu.



Altın satışlarıyla ilgili görüşlerini aldığımız kuyumcu Ethem Uprak da, krizin etkilerinin en fazla hissedildiği günlerde 64-65 YTL'ye aldıkları çeyrek altını, şimdilerde 58-59 YTL'ye satabildiklerini, doların değerinin yükselip düşmesine bağlı olarak inip çıkan altın fiyatları nedeniyle kendilerinin de sıkıntı yaşadığını belirtti.



Kuyumcu Uprak, vatandaşın kriz anında bile tasarruf amaçlı altın alımına devam ettiğini, eskiden olduğu gibi bundan sonra da uzun vadede en karlı yatırımın altın olduğunu söyledi.

