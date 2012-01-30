-Altının gramı yeniden 100 lira sınırında İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98,50 98,85 99,15 99,50 Cumhuriyet Ata Lira 655,00 664,00 660,00 668,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 89,65 96,40 90,20 97,00 Vakıf Altını (5 Gr.) 492,62 497,26 494,79 499,32 Vakıf Altını (100 Gr.) 9.852,39 9.945,20 9.895,84 9.986,38 Lira Ziynet 632,76 659,94 636,59 663,79 Yarım Ziynet 315,39 327,47 317,30 329,40 Çeyrek Ziynet 156,69 163,73 157,65 164,70